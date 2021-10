Allerdings kannst Du Dich aus Deutschland leider noch nicht an ein telefonisches Beratungsangebot in einem anderen Land wenden, häufig aber an eine kostenlose Online-Beratung per E-Mail oder Chat. Weitere Infos zu den Kinder- und Jugendtelefonen in Europa findest Du hier: www.116111.eu

Aus jahrelanger Erfahrung und unzähligen Gesprächen kennen wir viele Probleme. Wenn Du mehr darüber erfahren möchtest, welche Fragen oder Probleme andere Kinder und Jugendliche besonders beschäftigt haben, kannst Du Dir die aktuelle Jahresstatistik ansehen. Hier erfährst Du zum Beispiel auch, wie viele Anrufe und E-Mails bei uns im vergangenen Jahr eingegangen sind.