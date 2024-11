„Ich hatte heute ein sehr nettes Gespräch mit einer Dame, haben fast 1 Stunde telefoniert und sie hat mir viele Tipps gegeben wegen meiner Schule und meinem Berufsleben. Ich bezweifle, dass sie das liest, aber ich danke Ihnen, dass Sie mir so Mut gemacht haben, so einen Menschen wie Sie hätte ich gerne in meinem Umfeld.“